"Squid Game" está de volta. O programa mais popular da Netflix de todos os tempos, uma visão distópica sul-coreana de uma sociedade dividida, teve a antestreia da sua tão aguardada segunda temporada no país na segunda-feira, enquanto Seul luta contra o caos policial na vida real.

O regresso do programa ocorre poucos dias após o presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, ter desencadeado uma crise nacional ao declarar brevemente a lei marcial, até ser forçado a uma reviravolta dramática por legisladores determinados, que enfrentou soldados fortemente armados no parlamento para a rejeitar.

Yoon continua no cargo depois de ter sobrevivido a um pedido de destituição, o seu partido acusado de encenar um “segundo golpe” para se manter no poder, com a oposição a prometer tentar destituí-lo novamente e a continuação de protestos massivos nas ruas.

Antestreia de "Squid Game 2" a 9 de dezembro de 2024

“Squid Game”, uma história ultraviolenta que explora temas de divisão e desigualdade, é considerada uma das obras mais significativas na solidificação do estatuto da Coreia do Sul como uma potência cultural global, ao lado do filme vencedor do Óscares "Parasitas" e o grupo pop "BTS".

Hwang Dong-hyuk, que escreveu e dirigiu ambas as temporadas da série, disse que estava com o coração pesado pelo que aconteceu no seu país antes da antestreia na passadeira vermelha. O lançamento global está marcado para 26 de dezembro.

"É extremamente lamentável e enfurecedor... que toda a nação não consiga dormir devido a circunstâncias tão absurdas", disse durante uma conferência de imprensa em Seul.

Devido ao caos político, os sul-coreanos tiveram “que sair às ruas e passar o final do ano cheios de ansiedade, medo e depressão”, disse o realizador, acrescentando que ficou acordado a noite toda para assistir aos acontecimentos sobre a lei marcial nas notícias em direto.

Ele instou "a pessoa responsável" pelo drama da vida real, o presidente Yoon, a aceitar a responsabilidade, "seja através de destituição ou renúncia voluntária".

No abismo

"Squid Game 2"

A segunda temporada de "Squid Game" apresenta várias novas personagens jovens, incluindo um “especialista em criptografia” que acumulou dívidas significativas e uma pessoa trans que não pode pagar uma cirurgia de confirmação de género.

O protagonista principal, Seong Gi-hun, interpretado pela grande estrela Lee Jung-jae, regressa e junta-se novamente ao jogo.

A segunda temporada acontece – alerta de spoiler – três anos depois de Gi-hun vencer pela primeira vez, e ele está determinado a derrubar a organização responsável pelos violentos jogos de vida ou morte.

A série original, lançada em 2021, foi um ponto alto para a onda “Hallyu” ou coreana – o aumento aparentemente inexorável do conteúdo sul-coreano notado pela primeira vez por muitos no Ocidente após o grande sucesso em 2012 de “Gangnam Style”, de Psy.

Mas o presidente Yoon, politicamente em apuros, colocou tudo isto em risco, afirmaram três mil pessoas da indústria cinematográfica num comunicado esta semana.

Hallyu “caiu no abismo” graças à decisão de Yoon de declarar a lei marcial, disse no domingo o grupo, que inclui figuras de destaque como Bong Joon-ho, o realizador de "Parasitas".

Durante as seis horas de lei marcial, foi anunciado que “todos os meios de comunicação e publicações estarão sujeitos ao controlo do Comando da Lei Marcial”.

“Não importa quanta imaginação cinematográfica seja usada, o que parece ser uma mera ilusão aconteceu na realidade”, disse o comunicado dos sul-coreanos da indústria cinematográfica, pedindo a saída e a prisão de Yoon.

"Para os artistas coreanos da indústria, Yoon Suk Yeol já não é o presidente. Ele é apenas um criminoso apanhado em flagrante por traição."

O programa mais visto

A primeira temporada da série foi vagamente inspirada numa tragédia da vida real na Coreia do Sul: a repressão de uma greve da Ssangyong Motor em 2009, que resultou em cerca de 30 pessoas a tirar a própria vida ou a morrer por razões relacionadas com o stress.

A série destacou algumas das pessoas marginalizadas da ferozmente competitiva Coreia do Sul, como um desertor norte-coreano e um trabalhador despedido e endividado.

A história desenrola-se enquanto competem em jogos infantis tradicionais pela oportunidade de ganhar uma fortuna inimaginável em circunstâncias um tanto misteriosas, com todos os jogadores perdedores a morrerem.

A primeira temporada ainda detém o recorde da série mais popular de todos os tempos da Netflix, com mais de 330 milhões de visualizações até segunda-feira.

Hwang disse que a razão pela qual “Squid Game” teve tanto sucesso foi porque tinha “ligações” com a “sociedade em que vivemos” da vida real.

Mesmo na próxima segunda temporada, os telespectadores poderão “encontrar cenas que relacionam os conflitos, divisões e convulsões absurdas que acontecem no nosso país e à volta do mundo”.

"Assistir a 'Squid Game' não parecerá algo particularmente desligado de como vemos o mundo.", observou.