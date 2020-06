No arranque da emissão da passada quinta-feira, dia 28 de maio, do "5 para a meia-noite", Filomena Cautela revelou que irá abandonar o programa no final da atual temporada. Os rumores sobre o futuro da apresentadora têm dado que falar mas, para já, a atriz vai continuar na RTP1.

Em declarações à Nova Gente, José Fragoso, diretor de programas da RTP1, sublinhou que o talk show vai continuar. "O 5 é uma marca da RTP muito forte e já teve muitos apresentadores. Em boa verdade, é uma escola de apresentadores, e o programa vai continuar a seguir o seu caminho", começou por frisar.

"A Filomena [Cautela] fez um ciclo que ela considera que está fechado", acrescentou.