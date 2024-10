A RTP1 apresentou na tarde desta quarta-feira, dia 9 de outubro, as novidades da grelha relacionadas com o humor. No evento, Filomena Cautela revelou que está a preparar um novo projeto e confirmou o regresso do "Programa Cautelar".

"O que nós fazemos no 'Programa Cautelar' é pegar em temas tão humorísticos e com tanta graça como impostos, paraísos fiscais ou a ascensão de autoritarismos e tentar torná-los um bocadinho mais acessíveis a todas as idades. Portanto, hilariante. Esse programa vai voltar", lembrou a apresentadora.

Antes do regresso do formato, Filomena Cautela vai estrear na RTP1 um novo programa de autora. "Até ao 'Programa Cautelar' estrear, temos um novo programa. Queria agradecer ao José Fragoso e à GoTV porque consegui trazer a mesma equipa connosco - Susana Romana, Ana Ribeiro, Maria João Cruz, Mariana Garcia, Pedro Quedas e o Pedro Durão. Trazer uma equipa de guionistas que é robusta para outro programa é bastante raro e, portanto, é bom", destacou.

"O que é que eu vos posso dizer que é este programa? Este programa, basicamente, é se o 'Cautelar' iria para cima de temas que, supostamente, todos deveríamos saber alguma coisa sobre o assunto... este é sobre temas que, de facto, vocês não precisam", resumiu a apresentadora.

"Testar o colesterol, fazer exames às vezes... isso é o que precisamos de saber. Tudo o resto, de facto, não precisamos de saber.Portanto, o programa será isso: será sobre tudo o que não precisam de saber sobre quase tudo", rematou.

Veja o vídeo: