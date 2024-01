A nova temporada do "Got Talent Portugal" estreou-se este domingo, dia 14 de janeiro, na RTP1. Inês Aires Pereira, Filomena Cautela, Manuel Moura dos Santos e Rui Massena são os jurados.

Na primeira ronda de atuações, Juan Carlos Díez, que se apresentou artisticamente como Soto, prometeu mostrar algo inédito ao júri. "Quero que vejam algo que certamente nunca viram", frisou o concorrente do País Basco.

Em palco, o participante espanhol surpreendeu ao partir frutos secos com o rabo. "Quero dizer-vos que tenho quatro recordes do Guinness por partir nozes com o rabo", contou Soto.

"Se as coisas não me correrem bem como atriz ou jurada, vou partir nozes com o rabo. Acho que também trabalho muito bem com o rabo", brincou Inês Aires Pereira.

Apesar da atuação bizarra, o concorrente conseguiu garantir passagem à próxima fase e promete surpreender.

Veja aqui o vídeo.