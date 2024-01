A segunda ronda de atuações da nova edição do "Got Talent Portugal" foi para o ar este domingo, dia 21 de janeiro.

No programa de talentos da RTP1, o concorrente Mikko Rautiainen surpreendeu Manuel Moura dos Santos, Inês Aires Pereira, Rui Massena e Filomena Cautela ao tocar flauta com o nariz. "Mikko Rautiainen com uma estranha forma de tocar flauta", resumiu a produção.

"Divertiu-me muito. Tenho muito respeito pelo seu nariz e pelas suas... narinas", brincou Inês Aires Pereira.

Antes dos jurados votarem, Mikko Rautiainen voltou a surpreender e tocou o tema "Preço Certo", de Pedro Mafama.

Com atuação, o concorrente finlandês conquistou passagem à próxima fase do "Got Talent Portugal".

Veja aqui o vídeo.