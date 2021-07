Depois de a primeira e segunda parte de "A Banca dos Beijos" terem conquistado fãs por todo o mundo, a Netflix decidiu avançar com um terceiro filme. Esta semana, o serviço de streaming revelou o primeiro trailer do último capítulo da trilogia.

A Netflix anunciou ainda que "A Banca dos Beijos 3" se estreia 11 de agosto.

"No verão antes de entrar na faculdade, Elle enfrenta a decisão mais difícil da sua vida: ir para o outro lado do país com Noah, o seu namorado de sonho, ou cumprir a promessa de ir para a universidade com o seu melhor amigo, Lee. Alguém vai ficar dececionado com Elle, isso é garantido! Resta saber quem", adianta o serviço de streaming.

Veja o vídeo: