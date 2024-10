Há boas notícias para os fãs de "Ninguém Quer Isto": esta quinta-feira, dia 10 de outubro, a Netflix confirmou a segunda temporada da série protagonizada por Kristen Bell e Adam Brody.

Depois do beijo final no parque de estacionamento, qual será o futuro do casal? "Embora existam muitos obstáculos no caminho na história de amor deles, a Netflix renovou a série criada por Erin Foster para a segunda temporada — deixando muito tempo para explorar os impedimentos", frisa o serviço de streaming.

"Ninguém Quer Isto" acompanha a relação entre Joanne (Kristen Bell), uma agnóstica sem papas na língua, e Noah (Adam Brody), um rabi pouco ortodoxo. "Uma apresentadora de podcast agnóstica e um rabino pouco convencional a recuperar do fim de uma relação vão a uma festa. Quando saem juntos, um par improvável, Joanne e Noah percebem que há algo entre eles", resume a Netflix.

"O problema é o que poderá haver entre eles, dado as diferentes perspetivas de vida, todos os obstáculos modernos ao amor e as respetivas famílias, ora bem intencionadas ora sabotadoras, que incluem a irmã Morgan (Justin Lupe) e o irmão Sasha (Timothy Simons)", pode ler-se na sinopse da série.

Veja o trailer: