Esta segunda-feira, dia 26 de fevereiro, Manuel Luís Goucha vai estar à conversa com José Eduardo Moniz. O diretor-geral da TVI vai estar no programa das tardes do canal.

"A conversa que faltava", frisa a TVI nas redes sociais, lembrando que José Eduardo Moniz e Manuel Luís Goucha se conhecem há 40 anos e que "não escondem a admiração e o respeito que têm um pelo outro".

"No mês do 31.º aniversário da TVI, o diretor-geral e o apresentador sentam-se finalmente para a conversa olhos nos olhos que nunca tiveram", remata o canal.