O programa das tardes de Manuel Luís Goucha na TVI poderá terminar em breve, adiantou a revista TV Guia, citada pelo Correio da Manhã. De acordo com a publicação, José Eduardo Moniz, diretor-geral da estação, decidiu alterar a grelha de programas e apostar em um novo concurso de cultura geral.

O novo programa deverá estrear-se no final de maio ou início de junho, de acordo com as fontes.

Ao site Notícias ao Minuto, Manuel Luís Goucha confirmou o novo formato. "Quando acabar o programa de conversas vou ter um projeto diferente também diário. Está para breve, é uma coisa de semanas", contou.

"O meu futuro está ótimo. Tenho um contrato até ao final de 2026. Tenho este ano, tenho o próximo, ao domingo tenho o 'Funtástico' que está a ganhar as audiências, é um líder das audiências, atenção que isto pode mudar de um dia para o outro como se tem visto", acrescentou o apresentador da TVI.