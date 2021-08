Já em contagem decrescente para os novos episódios de "La Casa de Papel", a Netflix revelou esta segunda-feira, dia 2 de agosto, o primeiro trailer série da quinta temporada.

Para o vídeo, a produção escolheu o tema "Mad World". A canção da banda britânica Tears for Fears deverá ser o tema principal da banda sonora dos novos episódios da série espanhola.

A primeira parte da quinta e última temporada de "La Casa de Papel" estreia-se a 3 de setembro e o segundo volume chega no final do ano, no dia 3 de dezembro.

No trailer, são reveladas ainda as primeiras de Úrsula Coberó (Tóquio) e da personagem interpretada por Miguel Ángel Silvestre em Lisboa.

Veja o trailer:

Para o criador da série, Álex Pina, a quinta e última parte será "épica". "Passámos quase um ano inteiro a pensar na melhor forma de destruir o bando. Como encostar o Professor às cordas. Como criar situações irreversíveis para vários personagens. E o resultado é a quinta temporada de 'La Casa de Papel'. A guerra chega ao seu extremo mais selvagem, mas é também a temporada mais épica e emocionante de todas", adianta.

A série conta com Úrsula Coberó (Tóquio), Álvaro Morte (O Professor), Itziar Ituño (Lisboa), Pedro Alonso (Berlim), Miguel Herrán (Rio), Jaime Lorente (Denver), Esther Acebo (Estocolmo), Enrique Arce (Arturo), Darko Peric (Helsínquia), Hovik Keuchkerian (Bogotá), Luka Peros (Marselha), Belén Cuesta (Manila), Fernando Cayo (Coronel Tamayo), Rodrigo de la Serna (Palermo), Najwa Nimri (Inspetor Sierra), José Manuel Poga (Gandía), entre outros.

Miguel Ángel Silvestre ("Sky Rojo", "Sense 8") e Patrick Criado (nomeado para os prémios Goya por "A Grande Família Espanhola", "Viver Sem Permissão") são os dois novos membros do elenco.