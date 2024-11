Depois de "La Casa de Papel" se ter tornado um fenómeno de popularidade em todo o mundo, a Netflix voltou a apostar numa série sobre um assalto a um banco em Espanha. Mas, desta vez, a história é inspirada em acontecimentos reais.

"Assalto ao Banco Central", a nova produção espanhola do serviço de streaming, estreou-se a 8 de novembro. O thriller de ação decorre em 1981 e conta com cinco episódios realizados por Daniel Calparsoro.

Na semana de estreia, a série conquistou o primeiro lugar do top da Netflix em 11 países, incluindo Portugal.

Veja o trailer:

A primeira temporada centra-se no assalto de 23 de maio de 1981, em Barcelona. "Maio de 1981. Três meses depois da tentativa de golpe de Estado, 11 homens encapuzados entram na sede do Banco Central de Barcelona com a intenção de o assaltar. O golpe manteve Espanha em sobressalto durante 37 horas. O que aconteceu realmente?", questiona a Netflix.

Além da história ter pontos em comum com "La Casa de Papel", a série conta com dois atores que fizeram parte equipa do Professor: Hovik Keuchkerian (Bogotá) e Miguel Herrán (Rio). María Pedraza, que interpretou Alison, também faz parte do elenco da nova produção.

As filmagens decorreram em Barcelona, onde o assalto original teve lugar. "Assalto ao Banco Central" deverá combinar ação, suspense e drama, revelando os pormenores de uma das tentativas de roubo mais ousadas da história recente de Espanha.

Mas não é a primeira vez que o assalto de 1981 chega aos ecrãs. Em 1983, Santiago Lapeira realizou o filme "Asalto al Banco Central", inspirado no livro de Alberto Speratti.