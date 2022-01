"Too Hot to Handle" estreou-se em abril de 2020 na na Netflix e rapidamente conquistou os espectadores um pouco por todo o mundo. Depois do sucesso inesperado das primeiras duas edições, o serviço de streaming decidiu juntar-se à produtora Fremantle para criar uma nova temporada.

A terceira temporada do reality show estreia-se a 19 de janeiro, confirmou a Netflix esta semana. "'Too Hot To Handle' está de volta para a terceira temporada e a fasquia está mais alta do que nunca! Os nossos sensuais solteiros estão prontos para a maior aventura das suas vidas, mas para ficar no programa há regras a seguir: nada de beijos, carícias ou sexo, caso contrário arriscam-se a perder um prémio de 200 000 dólares", resume o serviço de streaming.

"Será que o grupo de concorrentes mais arrojado de sempre consegue seguir as regras? Ou será a tentação demasiado escaldante para aguentar?", questiona a plataforma.

Veja o trailer: