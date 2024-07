"Too Hot to Handle" está de volta à Netflix. A sexta temporada do popular reality show estreou-se na passada sexta-feira, dia 19 de julho.

Em Portugal, no fim de semana de estreia, a nova edição do programa conquistou o segundo lugar do top do serviço de streaming, ficando apenas atrás da série "Cobra Kai".

A aposta da Netflix, criada por Laura Gibson e desenvolvida por Charlie Bennett, conta com a participação de concorrentes de todo o mundo. "Dez solteiros sensuais julgam ir para um retiro de luxo num iate nas Caraíbas para competir num novo programa de encontros apresentado por um bem-parecido e misterioso capitão", resume a Netflix.

Mal imaginam eles que 'Too Hot to Handle' está de volta para uma quinta temporada e que Lana está pronta a pôr à prova as suas ligações românticas. Com um prémio de 200 000 dólares em jogo, os participantes só têm de evitar toda e qualquer intimidade física", lembra o serviço de streaming.