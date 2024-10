"Football Manager 25" vai lançar a sua versão móvel exclusivamente na Netflix a 26 de novembro (juntamente com as edições para consola e PC).

A edição para mobile do jogo vai contar com estreia do 'Women's Football', que "abrirá novos caminhos para o futebol feminino num único ecossistema".

"Os jogadores também poderão desfrutar de uma experiência imersiva graças à nova parceria plurianual da Sports Interactive com a Premier League. Para os jogadores que tenham o Football Manager 24 Mobile descarregado nos seus dispositivos móveis, a aplicação será automaticamente actualizada a 26 de novembro (assegurando a transferência automática de ficheiros)", explica o serviço de streaming.

A Netflix Games conta com mais de 100 jogos disponíveis, incluídos em todas as subscrições, sem anúncios ou compras na aplicação. Muitos deles são baseados em algumas das séries e filmes mais populares do serviço de streaming, como "Emily in Paris", "Too Hot to Handle" ou" Squid Game: Unleashed".