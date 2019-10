O Deadline diz que a decisão surgiu após uma longa fase de pós-produção do que foi filmado e rumores sobre problemas (não especificados) que surgiram durante a rodagem na Irlanda do Norte.

Já as fontes do THR dizem que a HBO não ficou entusiasmada com os resultados e pediu mudanças na montagem antes de decidir cancelar tudo.

Este tumulto nos bastidores não é inédito: o episódio piloto original de "A Guerra dos Tronos", filmado em 2009 com um dispendioso orçamento de 10 milhões de dólares, estava, na palavra dos próprios criadores David Benioff e D.B. Weiss, uma "confusão" e teve de ser refilmado quase na totalidade com alterações no elenco e equipa técnica antes da HBO dar luz verde para a série avançar.

Foi em junho de 2018 que a HBO ordenou o primeiro episódio piloto do "spin-off", um dos cinco projetos à volta de "A Guerra dos Tronos" nos quais trabalhava o criador por Martin com Jane Goldman.

A história da produção decorria cerca de cinco mil anos antes dos acontecimentos da história que acompanha Jon Snow, Daenerys Targaryen e companhia, quando Westeros era um lugar muito diferente.

"Não há King's Landing. Não trono de ferro. Não há Targaryens. Será um mundo diferente e mais antigo", revelava George R.R. Martin à revista Entertainment Week ainda em junho.

Este era o projeto mais adiantado relacionado com "A Guerra dos Tronos": em setembro, a HBO deu luz verde para a rodagem do episódio piloto de um segundo projeto, de Martin com Ryan Condal (co-criador da série "Colony"), que se passa 300 anos antes e aborda o início do fim da Casa Targaryen.