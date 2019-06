A HBO submeteu o episódio final de "A Guerra dos Tronos" ("The Iron Throne") aos Emmy Awards, na categoria de Melhor Argumento. Nas redes sociais, os fãs da série ficaram surpreendidos com a decisão - o capítulo final da oitava temporada foi um dos mais criticados.

Segundo a TV Guide, o canal norte-americano apenas se candidatou na categoria de Melhor Argumento com o episódio "The Iron Throne" , deixando de fora os restantes seis episódios da oitava e última temporada de "A Guerra dos Tronos".

Já na categoria de Melhor Realização, a HBO decidiu concorrer com "The Long Night", episódio que marcou o fim da guerra contra o Night King, "The Last of The Starks" e "The Iron Throne". O terceiro episódio da oitava temporada ("The Long Night") também foi submetido para entrar na corrida para Melhor Direção de Fotografia.