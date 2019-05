Oito anos depois, "A Guerra dos Tronos" chegou ao fim, e despediu-se do pequeno ecrã na última madrugada, no canal Syfy e na HBO Portugal.

O SAPO Mag fez o balanço a quente e em direto da última temporada e mais particularmente do último episódio. É, é claro, uma conversa com spoilers, não aconselhada a quem ainda não tiver assistido ao último episódio.

Reveja a conversa (COM SPOILERS):

No sofá da sala de estar do SAPO Mag estiveram João Montez, apresentador da TVI que faz parte das equipas dos programas "Você na TV", "A Tarde É Sua" e "Somos Portugal" e é um fã da série, o ator português Vasco Temudo, que participou como figurante na última temporada da série da HBO, e Manuel Reis, criador do podcast "A Cabeça do Ned", dedicado a "A Guerra dos Tronos".