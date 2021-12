Bella Taylor Smith venceu a décima temporada de "The Voice Australia" e está a dar que falar. Esta semana, a produção global do programa de talentos destacou todas as atuações da jovem cantora.

"A melhor vencedora da história de 'The Voice'?", questiona o "The Voice Global" nas redes sociais.

No Youtube, o vídeo que junta todas as atuações de Bella Taylor Smith no "The Voice Australia" soma mais de 330 mil visualizações.

Veja o vídeo: