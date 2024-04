A produção internacional do "The Voice" foi ao baú para recordar as melhores "Provas Cegas" de todas as edições do "The Voice Kids". O vídeo partilhado no Youtube destaca concorrentes de todo o mundo.

José Moreira, que participou na edição portuguesa do programa de talentos em 2014, foi escolhido com um dos melhores pela equipa internacional. No palco do "The Voice Kids", da RTP1, o jovem cantou "All Of Me", de John Legend.

No Youtube, a "Prova Cega" de José Moreira soma mais de 28 milhões de visualizações.

Veja aqui o vídeo.