O programa “A Sentença", da TVI, conta já com 500 casos julgados na 'sala de audiência' mais popular da televisão nacional. Para celebrar, o canal preparou uma emissão especial.

No próximo sábado, dia 1 de março, "A Sentença" viaja até ao Porto. "O Palácio da Bolsa dará lugar à sala de audiências para julgamentos imperdíveis, com um programa noturno em direto", adianta a TVI.

Com apresentação de João Patrício, a opinião do júri residente e ' a sentença' do juiz Hélder Fráguas, faça também parte deste tribunal de emoções intensas e decisões justas. Não perca, dia 1 de março na TVI ou 'depois não se queixe'", remata o canal em comunicado.