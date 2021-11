Cristina Ferreira esteve na manhã desta quinta-feira, dia 4 de novembro, na Web Summit, na Altice Arena, em Lisboa. A apresentadora e diretora de entretenimento e ficção da TVI foi a protagonista do painel "Making it in the media".

Na redes sociais, a apresentadora partilhou um vídeo onde resume a sua participação na cimeira.

"A superação é o melhor sentimento da vida. Estou envolvida numa bolha de amor. A tecnologia quando aliada ao coração é que faz a diferença. Hoje, quando acordei, soube que ia correr bem. Entrei nervosa por estar fora da zona de conforto. Mas foi das fragilidades que fiz discurso", escreveu a apresentadora nas redes sociais.

