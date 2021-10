Alexandra Lencastre estreou-se na passada segunda-feira, dia 11 de outubro, como comentadora de "Passadeira Vermelha", da SIC Caras.

Na sua conta no Instagram, a atriz frisou que está feliz com o novo desafio. "Ontem diverti-me muito. Quando fui convidada para integrar este formato não imaginei o quão agradável seria. Não sou comentadora e pensei sempre que me sentiria deslocada. Mas não", confessou.

Além de Alexandra Lencastre, o programa "Passadeira Vermelha" conta ainda com Rita Salema, Pedro Crispim, Joana Latino e Nuno Azinheira.