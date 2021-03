A Amazon Prime Video estreia em breve "A Lenda de Sergio Ramos", série documental sobre a vida do futebolista internacional. A produção sucede a "O Coração de Sergio Ramos".

A série será composta por seis episódios, "que percorrerão os marcos passados, presentes e futuros que descrevem a lenda de Sergio Ramos, tomando como ponto de partida os momentos mais decisivos da sua vida e carreira profissional durante a temporada passada".

"'A Lenda de Sergio Ramos' mostrará imagens inéditas da conquista do campeonato, reflexões sobre as decisões mais relevantes da sua carreira, lembranças de grandes momentos e planos de futuro, tudo isso com o depoimento dos elementos com quem tem partilhado a sua vida pessoal e profissional", adianta o serviço de streaming.

A série conta com os depoimentos de Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Luka Modric, Marcelo Vieira, Toni Kroos, Raphaël Varane, Lucas Vázquez, Raúl González Blanco, Roberto Carlos, Iker Casillas, Jesús Navas ou Sergio Busquets.