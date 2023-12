Ana Brito e Cunha esteve à conversa com Bernardo Ferrão no podcast "Geração 70". Na entrevista, a atriz recordou o "Jardim da Celeste", magazine educativo que esteve no ar entre 1997 e 2000, na RTP.

"O Jardim da Celeste foi espetacular, uma experiência incrível. (...) Guardo até hoje um carinho fortíssimo pela equipa", frisou a atriz na entrevista. "Foi um grande marco na minha vida e vai ser para sempre. Foi o que me deu reconhecimento, claramente. Foi o que fez com que o público me conhecesse mais", frisou.

"Ainda me falam muito do 'Jardim da Celeste', é muito engraçado. Acho que o 'Jardim da Celeste' para uma geração, pode vir a ser uma grande coisa para mim no futuro, como atriz. Acho que os realizadores e produtores que vão nascer desta geração vão-se lembrar da Celeste e vão dizer: 'a Celeste ainda é viva, bora buscá-la", acrescentou Ana Brito e Cunha.