Daniela Ruah fez parte do elenco de "Jardins Proibidos", novela líder de audiências da TVI. Em entrevista ao podcast "Geração 80", da SIC Notícias, a atriz recordou o telefonema que ecebeu no velhinho “Nokia tijolo” depois das aulas.

"Tinha ficado com o papel na novela 'Jardins Proibidos'. Fiquei eufórica", contou na conversa com Francisco Pedro Balsemão.

"Tornei-me uma figura pública aos 16 anos, depois dos Jardins Proibidos, e nunca me deslumbrei. Nos EUA a fama já fazia parte do dia a dia", acrescentou.

No podcast, Daniela Ruah explicou que "a vontade de ir para os Estados Unidos nunca foi uma comparação com Portugal". "A nossa família é internacional. Tenho família no Brasil, um tio casado com uma checa, outro com uma mulher israelita. A minha família é misturada", rematou.