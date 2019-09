Depois de uma passagem pela SIC, Ana Guiomar vai voltar à TVI, confirmou o canal em comunicado. "A nova contratação da TVI é uma cara que já não é estranha para quem seguiu com atenção as primeiras séries de 'Morangos com Açúcar'. Ana Guiomar, a famosa Marta Navarro durante os três primeiros anos de 'Morangos com Açúcar' e parte do elenco de 'Tempo de Viver', volta à TVI", lembra o canal.

A atriz vai juntar-se a Rita Salema e a Pedro Fernandes no novo programa diário dos finais de tarde. "Em formato de concurso, o trio de apresentadores vai trazer desafios à criatividade e ao conhecimento dos concorrentes de segunda a sexta-feira", avança o canal.

"Estou contente com o regresso à TVI, sinto-me feliz por acreditarem em mim. Espero vir a ter grandes desafios profissionais, começando por este programa com a Rita Salema e o Pedro Fernandes", confessa Ana Guiomar.

Em comunicado, Rita Salema frisa ainda que está feliz com "o convite da Felipa Garnel e da Fremantle e fico ainda mais feliz por voltar à TVI, para fazer parte de um programa divertido e descontraído". "Essa é a melhor companhia que podemos oferecer ao público. A juntar a isso, a possibilidade de voltar a trabalhar com a Ana Guiomar, uma atriz brilhante e de quem tenho acompanhado o percurso. A Ana sempre me fez rir muito e eu gosto de trabalhar com pessoas que me fazem feliz", conta.