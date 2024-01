A quarta temporada de "Morangos com Açúcar" está confirmada, anunciou a TVI esta sexta-feira, dia 26 de janeiro, em nota enviada ao SAPO Mag.

No comunicado, o canal adianta ainda que vai realizar um casting para "procurar a nova estrela" da série: "A TVI vai arrancar com a produção de mais uma temporada de 0Morangos com Açúcar' e está à procura de novos talentos nacionais".

As audições estão marcadas para o dia 10 de fevereiro, a partir das 8h00, no Parque das Nações, em Lisboa.

Em 2023, a TVI realizou também um casting público que resultou na entrada de cinco novos talentos (Ana Andrade, Cíntia Semedo, Mafalda Peres, Rita Guerner e Rita Sanchez) para a série.

As duas primeiras temporadas dos 'novos' "Morangos com Açúcar" pode também ser vistas na Amazon Prime Video.