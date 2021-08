Ter um relacionamento com uma celebridade nem sempre é fácil. Em entrevista ao podcast "InStyle's Ladies First", de Laura Brown Ellen Pompeo, protagonista de "Anatomia de Grey", revelou que não foi fácil para o seu marido, Chris Ivery, aceitar as cenas íntimas da sua personagem.

A atriz e o produtor musical começaram a namorar em 2006, seis meses antes de arrancarem as gravações da série. "No início, foi muito difícil para ele", confessou Ellen Pompeo, relembrando que gravou a sua personagem teve várias cenas 'picantes' com Derek (Patrick Dempsey).

"Ele não fazia ideia no que se estava a meter", frisou a atriz. "E depois tinha aquela gente toda à porta de casa com as câmaras. Foi muito para ele, no início", acrescentou.