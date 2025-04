Ellen Pompeo pode ter passado quase 20 anos a dar vida a Meredith Grey, mas dentro de casa o entusiasmo pela série não é o mesmo. Durante uma entrevista no "Jennifer Hudson Show", a atriz revelou que o marido e os filhos não fazem parte da legião de fãs de "Anatomia de Grey".

Questionada sobre a reação do marido às cenas mais intensas da série, Ellen Pompeo respondeu com humor: "Ele não vê 'Anatomia de Grey'. É por isso que estamos casados há tanto temp0". " Segundo a atriz, Chris Ivery, produtor musical, prefere ver desporto a acompanhar os dramas do hospital Grey Sloan Memorial.

Já a filha mais velha do casal, Stella, de 15 anos, decidiu ver alguns episódios, especialmente quando os colegas de escola começaram a falar sobre a série. "Chega a um ponto em que eles têm 10 ou 11 anos e todos os colegas começam a ver, então ela perguntou: 'Mamã, posso ver?' Às vezes nem acredito que crianças tão novas acompanham a série, porque sei o que acontecia nos primeiros anos… e o que ainda acontece, acho eu", acrescentou a atriz na conversa com Jennifer Hudson.

No entanto, Stella não se tornou uma espectadora regular de "Anatomia de Grey". Na entrevista, a atriz contou que a filha desistiu de ver a série depois da morte de George O’Malley. "Acho que ela teve aquele momento que muitas pessoas têm, quando veem '007.' Quando percebem que o George morreu, dizem: 'Acabou, já não consigo mais'", revelou.

A série "Anatomia de Grey" estreou-se em 2005 e tornou-se um dos dramas médicos mais populares da televisão, acompanhando a vida pessoal e profissional dos médicos do hospital Grey Sloan Memorial. Ellen Pompeo interpretou Meredith Grey desde o primeiro episódio, sendo uma das personagens mais icónicas da produção.