Os fãs reunidos no dia de abertura da convenção "Star Wars Celebration" em Anaheim (Califórnia) foram os primeiros a conhecer a data de estreia e as imagens inéditas do 'teaser trailer' de "Andor", a próxima série "Star Wars" para o Disney+.

Os primeiros dois episódios serão lançados na plataforma a 31 de agosto, à semelhança do que vai acontecer com a série "Obi-Wan Kenobi" esta sexta-feira.

A série é uma prequela de "Rogue One: Uma História de Star Wars" e foi criada por Tony Gilroy, que foi chamado para escrever e filmar novas cenas para o filme de 2016. O ator mexicano Diego Luna volta a vestir a pele de Cassian Andor e lidera um elenco com Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Fiona Shaw, Denise Gough, Kyle Soller e Genevieve O'Reilly. Do filme regressará ainda Forest Whitaker como Saw Gerrera.

"Rogue One" passava-se antes dos eventos do primeiro "Star Wars" ("Uma Nova Esperança"), acompanhando os heróis improváveis que se juntavam para roubar os planos da temida Estrela da Morte, e a série vai recuar mais cinco anos e centrar-se no auge do Império, começando com a destruição do planeta de onde Andor é natural.

Em entrevistas, Diego Luna tem descrito "Andor" como "a viagem de um migrante".

Na convenção, a Lucasfilm confirmou oficialmente que a primeira temporada terá 12 episódios e a segunda com mais 12 já está em preparação. Tony Gilroy disse aos fãs que a rodagem arrancará em novembro.

TRAILER.