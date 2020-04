"Anti-Stress" é a nova aposta da TVI para as tardes de sábado. O programa estreia no próximo dia 18 de abril, às 19h00, e será apresentado por Ana Guiomar e terá comentário de Diogo Beja, da Rádio Comercial.

Em comunicado, o canal sublinha que é "um formato semanal que promete divertir, emocionar e surpreender".

"Quem disse que o isolamento tem de ser tão solitário? Aos sábados, entre na quarentena de Ana Guiomar na TVI. Vamos mostrar-lhe como se manter positivo com criatividade e com os vídeos mais divertidos do mundo. Desde a imaginação infindável dos portugueses aos maiores fails do YouTube", explica a TVI em comunicado.