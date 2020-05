Depois de quase dois meses em pausa, as gravações das produções da TVI vão regressar. "Tendo por base as recomendações da Direção-Geral da Saúde (DGS) para prevenção da COVID-19, as orientações da Portugal Film Comission e as propostas de medidas sanitárias preventivas do Agrupamento Português de Técnicos de Audiovisual, a Plural Entertainment retoma, no próximo dia 18 de maio, as gravações das novelas que foram interrompidas em março devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus", confirmou o canal.

Em comunicado, a TVI frisa que, "para garantir um regresso seguro ao trabalho para os profissionais e colaboradores da Plural", serão implementados "novos métodos de trabalho, de higiene e segurança, que visam a salvaguarda da saúde de todos".

De acordo com o Plano de Contingência Plural Entertainment, os textos das produções de ficção "serão adaptados de forma a limitar os contactos físicos e aglomerados de pessoas no mesmo local". "A figuração será retirada de todas as cenas gravadas em estúdio e em exteriores estará reduzida ao mínimo", frisa o canal.

"Sempre que as filmagens ocorram em espaços interiores, a equipa será também reduzida ao mínimo indispensável e todos os equipamentos técnicos serão desinfetados antes de serem utilizados", avança a TVI.