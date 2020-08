Os atores portugueses Francisco Froes e Tiago Felizardo apresentam, na sexta-feira, o episódio-piloto da série de comédia "No Actor Parking", que protagonizam com os norte-americanos Tom Albanese e Pancho Moler.

A série tem produção executiva de Joaquim de Almeida, Paloma Felisberto e António Moura Santos. O piloto que será estreado conta com a participação de Joaquim de Almeida, que faz de si próprio, de J.C. Lee (filha do criador dos super-heróis da Marvel Stan Lee) e da estrela latina do Instagram Leli Hernandez.

"Isto é a 'Entourage' encontra 'The Office' se a rapaziada de 'Entourage' ainda fosse desconhecida", disse à Lusa Francisco Froes. "É uma mistura entre essas duas séries, uma 'Entourage' com uma vertente mais cómica e numa fase de carreira mais no início", acrescentou.