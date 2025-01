Francisco San Martin, conhecido por ter participado em "Days of Our Lives" e "Jane The Virgin", morreu no passado dia 16 de janeiro, aos 39 anos. A notícia foi confirmada esta terça-feira, 21 de janeiro.

De acordo com as autoridades de Los Angeles, citadas pelo Deadline, o ator cometeu suicídio e foi encontrada sem vida na sua casa.

Nascido em 1985, em Maiorca, Espanha, Francisco San Martin deu os primeiros passos no mundo da representação na novela "Days of Our Lives", onde interpretou Dario Hernandez. Já em "Jane The Virgin", o ator vestiu a pele de Fabian Regalo del Cielo ao longo de sete episódios.

Contactos de apoio e prevenção do suicídio: