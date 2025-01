Ver vídeo.

A viagem aérea transatlântica de Sacadura Cabral e Gago Coutinho é agora contada em série na RTP1 e RTP Play. "A Travessia" conta com realização de Fernando Vendrell e é protagonizada por Gonçalo Waddington e Miguel Damião.

A série segue os pioneiros da aviação portuguesa Gago Coutinho e Sacadura Cabral na sua corrida destemida para atravessar o Atlântico Sul que, movidos por um forte espírito de aventura, desafiaram os limites do esforço humano ao navegar por céus desconhecidos. "Os seus feitos e inovações científicas de navegação astronómica revelaram o caminho para outros planetas do universo", adianta o canal.

"No episódio de estreia: 1919, Lisboa. Sacadura Cabral, face à chegada aérea dos americanos da travessia do Atlântico Norte, está cada vez mais convicto do seu plano: fazer a travessia aérea do Atlântico Sul e ser o primeiro a realizar este feito da aviação mundial. Um jovem jornalista, Norberto Lopes, ouve o plano do comandante e inicia a sua investigação. Começa a corrida aos céus", resume a RTP1.

Com Gonçalo Waddington e Miguel Damião nos principais papéis, a série conta ainda com Francisco Froes, Júlia Palha, Vicente Wallesntein, Rafael Gomes, Tiago Costa, Maya Booth, Soraia Chaves, Adriano Luz, Diana Costa e Silva, Fernando Luís, Gonçalo Botelho e Sabri Lucas no elenco principal-

A série tem argumento de Filipe Santos, João Canelo, Diogo Figueira, Tota Alves, Fátima Ribeiro, José Diogo Gonçalves, Rúben Gonçalves e Isabel Pestana e realização de Fernando Vendrell.