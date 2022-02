Rodrigo Lourenço, da equipa de António Zambujo, foi o grande vencedor da nona edição de "The Voice Portugal". Na final do programa de talentos da RTP1, que foi para o ar este domingo, dia 6 de fevereiro, João Leote (equipa de Marisa Liz) conquistou o segundo lugar.

Como é habitual, todas as semanas, a produção global do programa de talentos destaca as melhores atuações. Esta semana, a atuação do vencedor português na final de "The Voice Portugal" foi considerada uma das mais surpreendentes.

No palco do programa de talentos, Rodrigo Lourenço interpretou o tema "Senhora do Almortão".

Veja aqui o vídeo.