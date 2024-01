José Bacelar, da equipa de António Zambujo, foi o grande vencedor da edição de 2023 do "The Voice Portugal". A gala final do programa de talentos da RTP1 decorreu no passado domingo, dia 7 de janeiro.

A produção internacional do programa de talentos escolheu as melhores atuações do mundo na primeira semana de janeiro. A atuação do vencedor da edição portuguesa foi uma das destacadas pelo "Best of The Voice".

Na final, José Bacelar interpretou o tema "My Way", de Frank Sinatra.

Veja aqui o vídeo.