O vice-almirante Henrique Gouveia e Melo esteve à conversa com Daniel Oliveira no programa "Alta Definição". A entrevista foi para o ar no passado sábado, dia 4 de novembro, ao início da tarde, na SIC.

A emissão registou o melhor share do ano. No total, a entrevista foi acompanhada por uma média de um milhão e 9 mil espectadores, conquistando 29,2% de share.

"Alta Definição" com o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo foi o segundo programa mais visto do dia.

Veja o post: