"O Programa da Cristina" estreou a 7 de janeiro de 2019, na SIC, sendo o formato líder das manhãs da televisão portuguesa. Durante os últimos 17 meses, Cristina Ferreira só não conseguiu conquistar a maioria dos espectadores em dois dias: 13 de maio de 2019 e 13 de maio de 2020.

Esta quarta-feira (13 de maio), o programa da SIC ficou atrás das transmissões televisivas das cerimónias que se realizaram o Santuário de Fátima. As celebrações arrancaram às dez da manhã e foram transmitidas em direto pela RTP1 e TVI.

Segundos os dados provisórios, a emissão "Cerimónias de Fátima - Missa, Benção dos Doentes e Adeus à Virgem", da RTP1, liderou durante a manhã, entre as 10h00 e as 12h20, com 21,1% de share. Já a emissão especial da TVI em direto de Fátima registou 15,3% de share, sendo o segundo programa mais visto no período da manhã.