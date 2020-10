A emissão desta quinta-feira, dia 8 de outubro de "Dia de Cristina", marcada por problemas técnicos na primeira parte, não conseguiu liderar audiências. O programa de Cristina Ferreira na TVI ficou atrás de "Casa Feliz" e de "Júlia", da SIC.

"Dia de Cristina" começou um pouco mais tarde do que o habitual - um problema técnico obrigou a uma mudança de estúdio durante a manhã -, perdendo no confronto direto com "Casa Feliz" (10h35-12h59). Em comunicado, a SIC avança que o talk show de João Baião e Diana Chaves registou 24,1% de share, o que corresponde a 391 mil e 200 espectadores.

Nas redes sociais, a produção do programa das manhãs da SIC celebrou a vitória. "Ontem, a sua “Casa Feliz“ foi mais uma vez líder das manhãs da televisão portuguesa. Obrigado por estar sempre connosco. A SIC mexe consigo", pode ler-se na conta de instagram de "Casa Feliz".

À tarde, a emissão especial de "Júlia" venceu com 19,3% de share. Já o programa de Cristina Ferreira, que ainda foi transmitido à mesma hora de "Amor à Vida", conquistou aproximadamente 16% de share.

"À tarde o programa ‘Júlia’ liderou, no universo dos canais generalistas, com 19,3% de share e 4,0% de audiência média, o que corresponde a 382 mil e 200 telespetadores", frisa a SIC em comunicado enviado ao SAPO Mag.

No total diário, a SIC terminou o dia a liderar com 20,8% de share contra 18,7% de share da TVI e 11,3% de share da RTP1.