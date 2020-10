A emissão desta quinta-feira, dia 8 de outubro, do programa "Dia de Cristina" arrancou depois da hora prevista devido a problemas técnicos. A informação foi confirmada durante o "Diário da Manhã", que se prolongou até às 10h35, na TVI.

Nas redes sociais, Cristina Ferreira revelou que os problemas obrigaram a que toda a equipa mudasse de estúdio. No total, trabalham mais de 70 pessoas no programa conduzido pela diretora de entretenimento e ficção da TVI.

Para solucionar o problema, o programa foi realizado no estúdio do "Você na TV". No arranque da emissão, a apresentadora explicou que se tratou de problema com "um fio terra dos estúdios", em Bucelas (Loures).

Ao longo da primeira parte de "Dia de Cristina", a equipa e os convidados foram chegando aos poucos ao estúdios da TVI, em Queluz de Baixo.

"Estamos a mudar tudo. É o dia em que estou mais feliz, devo confessar. Acho que a partir de agora a energia certa chegou", frisou a apresentadora nas redes sociais.