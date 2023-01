"The Last of Us" conta apenas com dois episódios, mas os elogios à nova produção da HBO Max têm-se multiplicado e as audiências refletem o seu sucesso. Para os espectadores, a série tem de ter uma segunda temporada, mas, para já, o serviço de streaming não confirmou a sua continuidade.

Em entrevista à BBC, Bella Ramsey, que protagoniza "The Last of Us" ao lado de Pedro Pascal, confessou que uma segunda temporada é "provável" . "Se as pessoas continuarem a ver, acho que [uma segunda temporada] é muito provável. Depende da HBO", frisou.