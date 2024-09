Em celebração do "The Last of Us Day", esta quinta-feira, 26 de setembro, a HBO revelou o primeiro trailer da segunda temporada da série protagonizada por Pedro Pascal e Bella Ramsey.

Os novos episódios da produção baseada no popular videojogo estreiam-se em 2025 na Max. "Depois de cinco anos de paz após os acontecimentos da primeira temporada, o passado coletivo de Joel e Ellie alcança-os, levando-os ao conflito entre si e a um mundo ainda mais perigoso e imprevisível do que aquele que deixaram para trás", resume o serviço de streaming.

O elenco que regressa para a segunda temporada de "The Last of Us" inclui Pedro Pascal como Joel, Bella Ramsey como Ellie, Gabriel Luna como Tommy e Rutina Wesley como Maria. O novo elenco conta com Kaitlyn Dever, Isabela Merced, Young Mazino, Ariela Barer, Tati Gabrielle, Spencer Lord, Danny Ramirez e Jeffrey Wright. Catherine O’Hara é a atriz convidada.