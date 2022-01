"Ilha da Fantasia" estreou-se em 1977 e até à década de 1990 foi um fenómeno de popularidade um pouco por todo o mundo. Mais de quatro décadas depois, a icónica série volta ao pequeno ecrã com novas personagens, mas com o espírito descontraído que conquistou os espectadores.

A nova versão baseada na série original estreia-se esta segunda-feira, dia 10 de janeiro, às 21h25, no AXN White. Antes do arranque dos episódios, o SAPO Mag conversou com Roselyn Sanchez, Kiara Barnes e John Gabriel Rodriquez, os protagonistas.

Tal como a original, a nova série centra-se num resort de luxo repleto de paisagens afrodisíacas e tropicais. "Numa história envolvente, Elena Roarke (Roselyn Sanchez) é a responsável por todo o resort que nos guia pelo seu espaço de luxo, numa misteriosa ilha carregada de poderes místicos. Nesta ilha, qualquer fantasia dos seus hospedes é realizada, embora nem sempre saia como esperado. Em cada episódio de uma hora, ficamos a conhecer diferentes personagens, com sonhos e desejos únicos, que nos guiam pelo realismo de 'Fantasy Island'", resume o canal em comunicado.

Para Roselyn Sanchez, os espectadores que acompanharam a série original sentem saudades das aventuras na ilha e no resort. "Acho que 'Fantasy Island' é sobre nostalgia porque foi uma série muito, muito importante e adorada nos anos 1970, 1980, 1990. Mas o mundo evoluiu muito. Estamos a passar por uma pandemia e penso muito sobre isto. Quando tiver 70 anos, quando os meus filhos tiverem a minha idade, vão olhar para trás e pensar: 'meu Deus, vivemos uma pandemia. Usávamos máscaras' A vida deles mudou. Então, queremos sentir que estamos nos anos 1970, quando não estávamos a passar por isto", defende.

"Queremos pensar que a 'Fantasy Island' é como uma fuga para os espectadores, onde as pessoas podem ver um céu azul e pessoas felizes", acrescenta a atriz. "Adoro dramas e tudo isso. (...) Mas, nos dias de hoje, uma parte de nós estamos a sofrer devido à COVID-19, devido às alterações climáticas. (...) É o caos e queremos descomprimir, sentir saudades e não ter de pensar muito. Esta série oferece isso. Só têm de ter uma hora com a família e relaxar", defende Roselyn Sanches.

Para Kiara Barnes, que veste a pele de Ruby Akuda, foi "interessante ver a reação da família" quando lhes contou que a série ia voltar. "Foi tipo: 'precisávamos disso'. Foi muito bom. Tenho ouvido as opiniões dos fãs e estão todos tão felizes", confessa.

Veja o trailer:

"Acho que 'Fantasy Island' a foi o antídoto perfeito para os tempos que vivemos. Para rir, relaxar e voltar na semana seguinte para ver algo mágico a acontecer", remata a atriz.

Em conversa com os jornalistas, John Gabriel Rodriquez, que dá vida a Javier, conta que também tem recebido comentários positivos. "Há uns dias, estava a conversar com os donos de um café e falaram sobre regressos [de séries] e outras coisas que estão a acontecer. E eles gostam mesmo porque isso os leva para uma época em que a vida era mais simples. E falaram-me de 'Fantasy Island'. Eu não disse nada, queria ouvir a opinião deles", recorda.

"Todos queremos desligar das notícias e não ouvir nada sobre os problemas do mundo. Precisamos de descomprimir. Então, acho que é por isso que as pessoas têm saudades deste tipo de séries", remata o ator.