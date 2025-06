Depois de "Braga", Tino Navarro estreia "Faro", a segunda produção do seu projeto de criar uma série por cada capital de distrito. Com realização de Joaquim Leitão, a série estreia-se esta segunda-feira, dia 16 de junho, na RTP1 (21h00) e RTP Play

Passada no inverno, a trama desenrola-se na Ilha de Faro, onde um poderoso Fundo Imobiliário tenta comprar todos os terrenos para construir um resort de luxo. Mas os planos encontram um obstáculo inesperado: Zé Maria, um velho pescador e dono de um conhecido restaurante da praia, recusa vender a sua propriedade.

"Duas visões diferentes do que deveria ser o Algarve estão em confronto: a do dinheiro fácil e rápido e a da preservação do ambiente e das condições naturais. Começa então uma luta sem quartel entre os que têm interesse em que o empreendimento turístico avance e o velho pescador, que é sujeito às mais variadas pressões e ameaças. Até que um dia, Abel, aparece morto no seu veleiro, em circunstâncias estranhas. E a PJ começa a investigar", resume o canal em comunicado.

A série é protagonizada por Adriano Luz, Lourenço de Almeida, Sara Barradas, Miguel Borges, Taina Muller, Ricardo Pereira, Carolina Carvalho, Rui Madeira e Carlos Sebastião.

O elenco conta ainda com Maria D'Aires, Luís Vicente, Márcia Breia, Paula Lafayatte, Filipe Vargas, Teresa Madruga, entre outros.