Turistas fogosos, calor escaldante e macacos: a Tailândia foi o cenário perfeito para a nova temporada de "The White Lotus", da HBO, para explorar os segredos obscuros e os desejos básicos do jet-set, disse o criador da série na segunda-feira.

Após visitas ao Havai e à Sicília, a terceira temporada da sátira fumegante de grande sucesso sobre hóspedes de hotel abastados e mal comportados decorre na ilha tropical de Koh Samui.

O elenco e a equipa técnica passaram seis meses no Four Seasons Resort Koh Samui, que serviu como cenário principal da série e hotel da vida real dos atores.

Segundo o criador Mike White, esta foi a temporada mais difícil até agora, principalmente pelo número crescente de personagens e episódios (oito).

“A Tailândia foi um lugar bonito para filmar, mas também teve muitos desafios”, disse White em conferência de imprensa na segunda-feira.

“Havia dias em que pensava, 'Talvez eu morra hoje, não sei!' Portanto, estou orgulhoso por ter superado isto."

A rodagem teve que enfrentar temperaturas sufocantes, surtos de dengue e intoxicação alimentar, e vida selvagem, incluindo lagartos gigantes, cobras e tarântulas, de acordo com um artigo recente do jornal The Guardian.

Os atores descreveram uma atmosfera 'claustrofóbica' em que 'tensões, dificuldades e drama fora do ecrã' eram abundantes – tudo alimentado pela política de bar aberto do hotel.

Walton Goggins, que interpreta um turista resmungão com uma jovem namorada (Aimee Lee Wood) e uma vingança misteriosa, descreveu a experiência como estar "no meu próprio 'Apocalypse Now'".

"Foi um acerto de contas... espiritualidade, vida e morte, e 18 atores realmente talentosos à frente das câmaras que o Mike reuniu, passando por uma crise existencial... sequestrados num resort cinco estrelas."

Leslie Bibb

Leslie Bibb, que interpreta uma mulher que tenta reacender os dias da sua juventude com as amigas, descreveu a rodagem como 'um caos assustador e quente'.

"Foi literalmente quente... mas também os relacionamentos são quentes e complicados. É sexy e quente, e parece que se está ciente de alguma coisa a acontecer."

K-pop e Arnie

Lalisa "Lisa" Manobal

Como sempre, o primeiro episódio começa com a chegada de grupos díspares de hóspedes a um resort de luxo para uma estadia de uma semana.

Sabemos, desde a primeira cena, que vão aumentar as tensões, os relacionamentos vão desgastar-se – e alguém acabará morto.

Desta vez, os turistas ficam hospedados num resort spa que promove meditação, terapia e autoajuda, ao lado de um mosteiro budista.

White, o criador da série, disse que estava fascinado por "pessoas que querem ser o seu eu ideal e ser mais do que as criaturas animais básicas que podem ser - e há essa força estranha que os puxa de volta para a 'terra dos macacos'".

Esses instintos primitivos são sinalizados com fotos frequentes de macacos lascivos, à espreita de forma ameaçadora nas árvores da floresta tropical que cercam o hotel de luxo.

Natasha Rothwell

A segunda temporada trouxe de volta a amada e estúpida milionária Tanya McQuoid, interpretada de forma memorável pela vencedora dos Emmys Jennifer Coolidge.

A terceira parte faz isso com Belinda (Natasha Rothwell), a sofredora gerente do spa de Tanya do White Lotus Hotel no Havai.

Belinda faz uma visita ao hotel irmão tailandês da sua rede de luxo fictícia, onde a equipa inclui Mook, uma 'mentora de saúde' para os hóspedes, interpretada pela sensação do K-pop Lalisa "Lisa" Manobal.

Uma grande estrela global com as suas atuações no grupo feminino Blackpink, Manobal trocou a sua terra natal, a Tailândia, pela Coreia aos 14 anos, e disse que a longa rodagem de “The White Lotus” proporcionou uma rara oportunidade de “ se reencontrar” com a sua família e terra natal.

Patrick Schwarzenegger

Outros novos membros do elenco incluem Michelle Monaghan, dos filmes “Missão: Impossível”, e Patrick Schwarzenegger, filho da lendária estrela de ação Arnold.

O jovem Schwarzenegger tem várias cenas de nudez e admitiu que estava nervoso com a perspetiva de assistir à série com a sua famosa família.

“Eles não sabem de nada”, disse. "Haverá momentos em que farei algumas pausas para ir à casa de banho... ou talvez não veja esse episódio."

A terceira temporada de “The White Lotus” estrei-se na Max na segunda-feira, 17 de fevereiro.