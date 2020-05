No final da emissão deste domingo, dia 3 de maio, do "Primeiro Jornal", da SIC, Bento Rodrigues deixou uma mensagem sobre "a nova normalidade" e fez uma homenagem à sua mãe. O vídeo do momento foi partilhado pelo jornalista nas redes sociais e soma mais de 14 mil visualizações no Instagram.

"Olhamos para o lado e vemos que estamos muito longe do apocalipse de outros. Há mesmo quem nos aponte como exemplo. A História dirá. E a 'culpa' é nossa. A culpa é de cada dia que ficámos em casa, com sacrifício, cada abraço que deixámos de dar, cada neto que deixou de ver os avós. A culpa é de quem nos hospitais e em todas as atividades essenciais fez muitas vezes o impossível", sublinhou Bento Rodrigues no final do "Primeiro Jornal".

"Recomecemos, portanto. Motivados também pela força que vem da palavra mais importante de todas e que ganha hoje um sentido ainda mais especial: mãe. Hoje é o Dia da Mãe. Temos que o celebrar à distância aqui, aí, todos nós... mas talvez nunca tenhamos estado tão perto, tão juntos, tão certos do nosso amor. Permitam-me um beijo à minha mãe e a todas as mães", terminou.

Veja o vídeo: