MARO lançou esta semana uma versão do tema "As It Was", de Harry Styles. Para a gravação, a artista portuguesa convidou Charlotte Cardin e a november.

"Um verdadeiro Sonho cantar com a Charlotte Cardin e a november, duas das minhas artistas favoritas no mundo inteiro! Tão honrada e ainda nas nuvens por ter vivido isto, e agora tão feliz por poder partilhar convosco! Em êxtase com estas duas e com toda a equipa que tornou isto possível, amo-vos", celebrou a cantora nas redes sociais.

No Instagram, o vídeo soma mais de 725 mil visualizações e centenas de comentários, incluindo de Justin Timberlake. "Wow. Wow. Wow", escreveu o músico norte-americano nos comentários da publicação.

Veja o vídeo: