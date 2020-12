"Best Leftovers Ever!" é um das últimas apostas de 2020 da Netflix. A primeira temporada da série estreia-se na quarta-feira, dia 30 de dezembro, no serviço de streaming.

A nova produção vai acompanhar os "reis e as rainhas da culinária com sobras de comida", que levam "um prato de restos numa viagem épica ao longo de duas rondas".

"Em cada episódio de meia hora, os nossos cozinheiros amadores competem no derradeiro reaproveitamento de comida, arranjando forma de dar nova vida a velhos restos, tudo na esperança de ganhar um prémio de 10 000 dólares!", explica a Netflix.

"Junte-se à apresentadora Jackie Tohn e aos jurados David So e Rosemary Shrager enquanto estes testemunham a transformação de sobras em criações deliciosas", remata o serviço de streaming.