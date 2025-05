As gravações da quarta parte de "Lupin", da Netflix, já arrancaram em Paris. "Omar Sy volta a dar vida ao icónico Assane Diop, o ladrão cavalheiro que conquistou o público em França e no resto do mundo", destaca o serviço de streaming.

"Costumo dizer que 'Lupin' é um brinquedo extraordinário", disse o protagonista à Netflix. "Dá-me um enorme prazer sempre que volto a ele", confessou.

Na terceira parte da série, vemos Assane (Omar Sy) roubar a Pérola Negra, ganhar o apoio do público francês, fingir a própria morte e salvar a vida da mãe, de quem estava afastado. Tudo isto antes de perceber que a única forma de garantir uma vida segura e tranquila para a sua família é sacrificar-se — e entrega-se à polícia. A temporada termina com Assane finalmente atrás das grades: "Resta-nos esperar que essa prisão não dure muito tempo", remata a plataforma.

A série "Lupin" consolidou-se como uma das produções não faladas em inglês mais populares da história da Netflix. Com as três primeiras partes a ocuparem, respetivamente, o terceiro, sexto e décimo lugares no ranking do serviço de streaming.

Veja o vídeo: